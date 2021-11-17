Юрист сообщила об индексации пенсий в России

В России с 1 января 2022 года проиндексируют пенсии неработающим пенсионерам. Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.
По ее словам, выплаты увеличат неработающим пенсионерам, которые получают страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца. Размер индексации составит 5,9%. Красовская также отметила, что социальные пенсии будут увеличены в апреле 2022 года, передает
Кроме того, по словам юриста, с 1 января 2022 года в Москве величина городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров вырастет до 21 193 рублей. Как объяснила Красовская, доплату получат пенсионеры, имеющие постоянную регистрацию и проживающие в столице более десяти лет. При этом размер их пенсии должен быть ниже городского социального стандарта. Те пожилые россияне, которые получают пенсии в минимальных размерах, но не имеют постоянной регистрации или имеют, но у них нет десяти лет проживания, смогут претендовать на 14 009 рублей.
Ранее экс-депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин заявил, что власти РФ сэкономили триллион рублей на пенсионерах. По его словам, в 2020 году из федерального бюджета в ПФР было перечислено 4,8 трлн рублей, в 2022 году намечено перечислить 3,6 трлн рублей.
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