Гинцбург обвинил антиваксеров в появлении новых штаммов COVID-19

Люди, которые купили сертификаты о вакцинации от COVID-19 могут стать источником развития новых штаммов коронавируса. Об это заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших. В этих условиях, когда у нас в стране полностью бесплатная вакцинация, созданы более 15 тысяч пунктов вакцинации, я просто не понимаю этих людей», — передает ТАСС слова Гинцбурга.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мире могут появится новые опасные штаммы коронавируса. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов отметил, что вирус мутирует постоянно и заболеваемость повышается тогда, когда определенный штамм вируса проходит естественный отбор, пишет телеканал 360. Последний из обнаруженных новых видов коронавируса, AY.4.2, недавно выявили в России, сообщает RT.
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