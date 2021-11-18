Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве полицейские задержали 18-летнего жителя Чайковского Дмитрия Разбакова. Юноша пробежался с дымовой шашкой по машине ДПС и снял об этом видеоролик, который выложил на своей странице в Instagram. Судя по кадрам, инцидент произошел в центре города у стен Кремля.

Позже молодой человек записал еще несколько видео. Одно из них пермяк снял из полицейского участка. Он также принес извинения за свой поступок. «Я, Разбаков Дмитрий Денисович, 13 ноября в центре Москвы пробежался с дымовой шашкой по машине ДПС, внутри [которой] был полицейский. Это было очень глупо. Такого больше не повторится», — сказал юноша.

На странице блогера из Чайковского также размещен видеоролик, на котором он громит витрины с товаром в одном из магазинов «Пятерочка». URA.RU рассказывало, что инцидент произошел в конце сентября. В полиции агентству сообщали, что пермяк уничтожил товар на сумму около 6 тысяч рублей.