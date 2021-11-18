В Москве задержали пермяка, пробежавшего по машине ДПС. Ранее он громил витрины сетевого гиганта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, перекрытие дороги, полиция, дпс
Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции Фото:

В Москве полицейские задержали 18-летнего жителя Чайковского Дмитрия Разбакова. Юноша пробежался с дымовой шашкой по машине ДПС и снял об этом видеоролик, который выложил на своей странице в Instagram. Судя по кадрам, инцидент произошел в центре города у стен Кремля.

Позже молодой человек записал еще несколько видео. Одно из них пермяк снял из полицейского участка. Он также принес извинения за свой поступок. «Я, Разбаков Дмитрий Денисович, 13 ноября в центре Москвы пробежался с дымовой шашкой по машине ДПС, внутри [которой] был полицейский. Это было очень глупо. Такого больше не повторится», — сказал юноша.

На странице блогера из Чайковского также размещен видеоролик, на котором он громит витрины с товаром в одном из магазинов «Пятерочка». URA.RU рассказывало, что инцидент произошел в конце сентября. В полиции агентству сообщали, что пермяк уничтожил товар на сумму около 6 тысяч рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...