Пользователи социальных сетей считают, что пенсии каждый год становятся меньше
Депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин в ходе своего выступления в Госдуме раскритиковал заморозку пенсий россиян. Пользователи социальных сетей отреагировали на выступление депутата и призвали отменить пенсионную реформу.
«Люди будут считать, что мы с вами зажилили деньги. В прошлый раз у нас была заморозка средств в 1991 году, когда распадался СССР. А что у нас сейчас распадается», — сказал Делягин.
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