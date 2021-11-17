Пользователи социальных сетей считают, что пенсии каждый год становятся меньше

Пользователи социальных сетей считают, что пенсии каждый год становятся меньше Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин в ходе своего выступления в Госдуме раскритиковал заморозку пенсий россиян. Пользователи социальных сетей отреагировали на выступление депутата и призвали отменить пенсионную реформу.

«Люди будут считать, что мы с вами зажилили деньги. В прошлый раз у нас была заморозка средств в 1991 году, когда распадался СССР. А что у нас сейчас распадается», — сказал Делягин.

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