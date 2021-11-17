17 ноября 2021

В соцсетях призвали вернуть прежний пенсионный возраст. «Взялись за уничтожение пенсионеров»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, монеты, пенсия, деньги, руки пенсионера
Пользователи социальных сетей считают, что пенсии каждый год становятся меньше Фото:

Депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин в ходе своего выступления в Госдуме раскритиковал заморозку пенсий россиян. Пользователи социальных сетей отреагировали на выступление депутата и призвали отменить пенсионную реформу.

«Люди будут считать, что мы с вами зажилили деньги. В прошлый раз у нас была заморозка средств в 1991 году, когда распадался СССР. А что у нас сейчас распадается», — сказал Делягин.

Комментарии с призывом вернуть пенсионный возраст собирают много лайков
Кто-то считает, что заморозка пенсий не эффективна
Кто-то считает, что люди не доживают до пенсионного возраста
Пользователи считают, что пенсии становятся меньше с каждым годом
Пользователи сравнивают заморозку с воровством
Кто-то призывает вернуть деньги по курсу доллара
Пользователи считают, что ПФР полностью разворовали
Кто-то рассуждает о том, сколько замороженных пенсий уже «исчезло»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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