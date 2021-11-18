Российский миллиардер рассказал, как выжить на пенсии

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Осень. Пенсионеры. Курган , пенсионерка, бабушка, пенсия, попрошайничество, нищета, бедность
Для достойной пенсии необходимо инвестировать в недвижимость, считает Александр Шарапов Фото:

Недвижимость является главным инструментом сохранения сбережений и единственной возможностью обеспечить себе хорошую пенсию. Об этом рассказал президент Российской гильдии управляющих и девелоперов, миллиардер Александр Шарапов.

«Есть термин „пенсионная однушка“. Когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду. Просто по-другому на пенсию в России тяжело накопить, а сами пенсии невысоки. Квартира покупается для того, чтобы накопить и как-то обеспечить себе старость. Если повезло, человек купил уже пять однушек, и это обеспечивает полную занятость его супруге», — сказал Шарапов в интервью изданию BN.ru.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков считает, что россиянам следует копить на пенсию с первой зарплаты. 27% россиян хотели бы накопить к старости не меньше 20 млн рублей, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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