В работе Сбербанка произошел сбой

Клиенты «Сбербанка» жалуются на проблемы с переводом денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Утром 18 ноября в работе «Сбербанка» произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Большая часть пользователей «Сбербанка» жалуется на проблемы с загрузкой мобильного банка. Часть пользователей сообщает о неисправных банкоматах. 30% пожаловавшихся клиентов банка отмечают проблемы с переводом денег.

Ранее массовый сбой произошел в работе портала «Госуслуги». Граждане получали неработающие QR-коды, а у 300 тысяч человек они и вовсе аннулировались.