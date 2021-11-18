В работе Сбербанка произошел сбой

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Клиенты «Сбербанка» жалуются на проблемы с переводом денег Фото:

Утром 18 ноября в работе «Сбербанка» произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Большая часть пользователей «Сбербанка» жалуется на проблемы с загрузкой мобильного банка. Часть пользователей сообщает о неисправных банкоматах. 30% пожаловавшихся клиентов банка отмечают проблемы с переводом денег.

Ранее массовый сбой произошел в работе портала «Госуслуги». Граждане получали неработающие QR-коды, а у 300 тысяч человек они и вовсе аннулировались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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