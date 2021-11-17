Система QR-кодов введена в Тюменской области с 8 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Жители Тобольска (Тюменская область) записали видеобращение к президенту России Владимиру Путину с требованием запретить принудительную вакцинацию от коронавируса и систему QR-кодов. Ролик горожане опубликовали в паблике «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы считаем, что разделение людей и присвоение QR-кодов недопустимо. Сегрегация запрещена Коституцией РФ. QR-коды угнетают не только невакцинированных людей, но и все общество приводят к расколу», — заявили тоболяки.

Горожане также требуют от президента уголовного наказания для тех должностных лиц, которые якобы заставляют людей прививаться под страхом увольнения. «Мы просим наказать этих людей за превышение должностных полномочий, профнепригодность и утрату доверия, за предательство своего народа и Родины», — говорится в обращении.

Система QR-кодов введена в Тюменской области с 8 ноября — без подтверждения вакцинации нельзя попасть в ТРЦ, учреждения культуры и спорта. С 3 декабря список мест, куда не попасть без кода расширится. Вместо QR-кода также можно предъявить документ о медотводе от вакицнации или свежий ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа.