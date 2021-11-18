Государственная дума намеренно расправляется с Валерием Рашкиным, считает Геннадий Зюганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Государственная дума РФ выполняет указание администрации президента и расправляется с депутатом КПРФ Валерием Рашкиным. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

«Эта Дума выполнит любое приказание. Если завтра из администрации прикажут харакири сделать, они сделают. Меня это нисколько не удивляет. Мы считаем это расправой. Мы категорически против. КПРФ и ее депутаты неудобны, поскольку проводят другую линию: выступают за восстановление справедливости и уважения к человеку труда», — сказал Зюганов в разговоре с NEWS.ru .

Ранее Рашкин признался в убийстве лося, которого обнаружили в багажнике его автомобиля. По словам депутата, он перепутал животное с кабаном. Генеральная прокуратура РФ отправила в Госдуму запрос с требованием лишить Рашкина депутатской неприкосновенности, пишет телеканал 360. Депутат заявил о готовности явится в Следственный комитет для дачи показаний, сообщает RT.