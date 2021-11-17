Депутат заксобрания возглавил челябинскую ЛДПР

Виталий Пашин получил партийный пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Челябинской области, экс-депутат Госдумы Виталий Пашин, возглавил региональное отделение ЛДПР. Как сообщил Пашин URA.RU, завершены все юридические процедуры.

«Это решение ранее согласовал Высший Совет ЛДПР. В ходе встречи с лидером партии Владимиром Жириновским вопросов также не возникло», — пояснил URA.RU Пашин.

Ранее Пашин уже руководил региональным отделением. В 2016 году он избрался в Госдуму по спискам партии, и отделение возглавил Алексей Беседин. На выборах в новый состав Госдумы Пашину не хватило голосов и он вернулся в Челябинск, где стал депутатом заксобрания.

Как заявил URA.RU Паши, региональному и местным отделениям ЛДПР нужно переформатировать свою деятельность. Этот вопрос сейчас обсуждается с Москвой. Документы о кадровых изменения в челябинском отделении партии были отправлены в налоговую инспекцию еще неделю назад.