Челябинскую ЛДПР возглавит новый человек

Осенью он не прошел в новый состав Госдумы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В региональном отделении ЛДПР назревают кадровые перемены. В ближайшее время координатором ЛДПР в Челябинской области станет депутат ЗСО Виталий Пашин. Об этом URA.RU сообщил источник в партии.

«Для того чтобы Пашин официально возглавил региональное отделение ЛДПР, осталось решить небольшие вопросы. Документы уже отправлены в налоговую для внесения в базу данных ЕГРЮЛ. Скоро этот вопрос будет оформлен юридически», — рассказал URA.RU источник.

В 2017 году Пашин уже руководил региональным отделением ЛДПР. Ему пришлось оставить эту должность на время работы в Госдуме. На прошедших осенью выборах Пашину не хватило набранных голосов, чтобы получить мандат в Госдуме.

В результате проведенных партией консультаций, политик получил мандат входившей во фракцию ЛДПР в ЗСО Оксаны Астапенковой. Дозвониться до нового координатора партии URA.RU не удалось.