10 ноября 2021
09 ноября 2021

Челябинскую ЛДПР возглавит новый человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, флаги партий, флаг лдпр
Осенью он не прошел в новый состав Госдумы Фото:

В региональном отделении ЛДПР назревают кадровые перемены. В ближайшее время координатором ЛДПР в Челябинской области станет депутат ЗСО Виталий Пашин. Об этом URA.RU сообщил источник в партии.

«Для того чтобы Пашин официально возглавил региональное отделение ЛДПР, осталось решить небольшие вопросы. Документы уже отправлены в налоговую для внесения в базу данных ЕГРЮЛ. Скоро этот вопрос будет оформлен юридически», — рассказал URA.RU источник.

В 2017 году Пашин уже руководил региональным отделением ЛДПР. Ему пришлось оставить эту должность на время работы в Госдуме. На прошедших осенью выборах Пашину не хватило набранных голосов, чтобы получить мандат в Госдуме.

В результате проведенных партией консультаций, политик получил мандат входившей во фракцию ЛДПР в ЗСО Оксаны Астапенковой. Дозвониться до нового координатора партии URA.RU не удалось.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...