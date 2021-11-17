Челябинка, разместившая сведения о Шейк, украла чужой аккаунт

Фальшивые данные о супер модели публиковались с украденного аккаунта (фото из архива) Фото: Личная страница Ирины Шейк в Instagram

Административное дело о неправомерном размещении имени Ирины Шейк в рекламе модельного агентства началось с кражи аккаунта в Instagram. Об этом URA.RU сообщили в модельном агентство «Эксклюзив», которое является отдельным подразделением имидж-клуба «Светлана».

«Бывший сотрудник модельного агентства „Эксклюзив“, зная пароль от нашего Instagram, украла аккаунт компании. На украденной площадке она начала размещать недостоверные сведения о Шейк, вводить в заблуждения клиентов и моделей», — заявили URA.RU в имидж-клубе «Светлана».

Называть имя сотрудницы и место ее работы в агентстве не стали. По словам администрации клуба, сегодня модельное агентство вынужденно было завести новый официальный аккаунт в Instagram. А делами экс-сотрудницы занимается полиция и управления антимонопольной службы (УФАС).

УФАС предупредило фальшивое агентство, что размещение сведений, что «воспитанницами нашего агентства являются такие всемирно известные модели как Ирина Шейк, не имеют документального подтверждения. Антимонопольщики предупредили агентство об удалении данной информации до 6 декабря.