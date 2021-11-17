17 ноября 2021

Челябинские депутаты рассмотрят закон о QR-кодах на транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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QR-коды могут стать обязательными во многих сферах жизни с 1 февраля Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Депутаты законодательного собрания Челябинской области рассмотрят проект закона о QR-кодах. Об этом на брифинге сообщил спикер регионального парламента Александр Лазарев, передает корреспондент URA.RU с места событий. Речь идет о федеральном законопроекте, где QR-коды предлагается ввести по всей России, ряде общественных мест, в том числе на транспорте.

«Законопроект был подготовлен в Госдуме. Сейчас материалы направлены в регионы, в законодательные органы субъектов РФ. Нам предстоит рассмотреть эту инициативу и дать свое заключение», — пояснил Лазарев 18 ноября.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Если их примут, то QR-коды будут обязательны во всех регионах с 1 февраля по 1 июня 2022 года.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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