Челябинские депутаты рассмотрят закон о QR-кодах на транспорте

QR-коды могут стать обязательными во многих сферах жизни с 1 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Депутаты законодательного собрания Челябинской области рассмотрят проект закона о QR-кодах. Об этом на брифинге сообщил спикер регионального парламента Александр Лазарев, передает корреспондент URA.RU с места событий. Речь идет о федеральном законопроекте, где QR-коды предлагается ввести по всей России, ряде общественных мест, в том числе на транспорте.

«Законопроект был подготовлен в Госдуме. Сейчас материалы направлены в регионы, в законодательные органы субъектов РФ. Нам предстоит рассмотреть эту инициативу и дать свое заключение», — пояснил Лазарев 18 ноября.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Если их примут, то QR-коды будут обязательны во всех регионах с 1 февраля по 1 июня 2022 года.