17 ноября 2021

В Курганской области отменили дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным источника, с 22 ноября школьники перестанут учиться в дистанционном формате Фото:
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В Курганской области с 22 ноября возобновится обучение в офлайн-формате. Об этом 18 ноября URA.RU сообщил источник из правительства, а позже об этом рассказали власти региона.

«С 22 ноября все школьники с 1 по 11 класс возвращаются за парты. Решение об отмене дистанционного обучения принял региональный штаб по недопущению распространения гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции сегодня, 18 ноября. Также с 22 ноября разрешены занятия в учреждениях дополнительного образования всех форм собственности», — указано в сообщении, размещенном в telegram-канале областного правительства.

Власти добавили, что студенты вузов, колледжей и техникумов будут учиться в смешанном формате. Практические занятия у них будут проходить в очном формате, а теоретические — в дистанционном.

Дистанционное обучение в регионе действовало с 8 по 21 ноября. Губернатор Вадим Шумков объяснял, что оперштаб при рассмотрении отмены дистанционного обучения будет учитывать динамику заболеваний по учебным заведениям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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