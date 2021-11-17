В Курганской области отменили дистанционное обучение

По данным источника, с 22 ноября школьники перестанут учиться в дистанционном формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

В Курганской области с 22 ноября возобновится обучение в офлайн-формате. Об этом 18 ноября URA.RU сообщил источник из правительства, а позже об этом рассказали власти региона.

«С 22 ноября все школьники с 1 по 11 класс возвращаются за парты. Решение об отмене дистанционного обучения принял региональный штаб по недопущению распространения гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции сегодня, 18 ноября. Также с 22 ноября разрешены занятия в учреждениях дополнительного образования всех форм собственности», — указано в сообщении, размещенном в telegram-канале областного правительства.

Власти добавили, что студенты вузов, колледжей и техникумов будут учиться в смешанном формате. Практические занятия у них будут проходить в очном формате, а теоретические — в дистанционном.

Дистанционное обучение в регионе действовало с 8 по 21 ноября. Губернатор Вадим Шумков объяснял, что оперштаб при рассмотрении отмены дистанционного обучения будет учитывать динамику заболеваний по учебным заведениям.