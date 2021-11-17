Годовая инфляция в Курганской области достигла 9,33% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Годовая инфляция в Курганской области достигла в октябре 9,33%. Это значительно выше, чем в других регионах УрФО и в целом по стране. Такие данные приводит курганское отделение Уральского ГУ Центробанка России.

«В октябре 2021 года годовая инфляция в Курганской области ускорилась на 1,33 процентного пункта, до 9,33%, что выше, чем в Уральском федеральном округе (7,00%) и по России в целом (8,13%). Основное влияние на динамику инфляции оказали общестрановые факторы — рост издержек и снижение предложения на отдельных продовольственных рынках», — сообщают в ЦБ.

Цены на услуги выросли в том числе из-за возросшего спроса на услуги пассажирского транспорта и санаторно-оздоровительные услуги. Непродовольственные товары стали за год дороже в среднем на 10,17%. При этом цены на стройматериалы выросли на 49,35%. В сентябре рост цен в этом сегменте составлял 52,95%. «Введенные в России экспортные пошлины на древесину и металл повлияли на восстановление их предложения на внутреннем рынке, что наряду с сокращением спроса обусловило снижение темпов роста цен на строительные материалы», — отмечают в ведомстве.

Годовой темп прироста цен на продукты увеличился в октябре по сравнению с сентябрем на 2,94 п. п., до 10,56%. Наибольший вклад в это внес рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе на огурцы и помидоры.

Инфляция в Курганской области оказалась выше, чем в соседних регионах, из-за более низкой конкуренции в торговой сети. Второе место среди регионов УрФО занимает Свердловская область (8,2%). Наименьшая в УрФО инфляция зафиксирована в ХМАО (5,29%), где установлены предельные размеры торговых надбавок к ценам на социально значимые товары.

Фото: cbr.ru

Фото: cbr.ru

Фото: cbr.ru