Минстрой РФ: ставки по ипотеке будут выше 8%

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Средние ипотечные ставки могут превысить 8% к концу года Фото:

Средний показатель ставки по ипотеке в России по итогам года может превысить 8%. Об этом заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

«Ставки растут. Возможно, в этом году средняя ставка перейдет за 8%. Но отмечу, что льготные категории граждан по-прежнему остаются, и работа с ними будет продолжена», — передает ТАСС слова Файзуллина.

Министр также отметил, что жилье в России не теряет свою востребованность. «Ситуация, так или иначе, стабилизируется. Использование льготных механизмов — та задача, которая отрабатывается сегодня. Пока мы не наблюдаем снижения объемов ипотечных кредитов», — подытожил он.

Ранее Файзуллин заявил, что стоимость недвижимости стабилизируется не раньше, чем через полгода. По его словам, к середине следующего года баланс спроса и предложения на рынке придет к равновесию, передает телеканал 360. В столицах крупных регионов спрос остается высоким, поэтому цены там либо замерли, либо растут, уточняет Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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