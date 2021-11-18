ЦБ: продовольственная инфляция в РФ достигла двузначных значений

В первую очередь негативные изменения скажутся на людях с низким доходом, сообщила глава ЦБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инфляция в России выросла в два раза, а продовольственная инфляция и вовсе достигла двузначных значений. Об этом заявила председатель Ценрального банка России Эльвира Набиуллина.

«Инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная — уже к сожалению двузначная», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Глава ЦБ заявила, что в случае если снизить инфляцию не удастся, пострадают в первую очередь наименее обеспеченные слои населения. «Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и, значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь», — отметила Набиуллина.

К росту цен на продукты питания привели несколько факторов, заявляет председатель ЦБ. Это не очень хороший урожай, рост цен на мировом рынке и удорожание рабочей силы в связи с сокращением притока трудовых мигрантов в Россию на сезонные работы.

Ранее Центральный банк России прогнозировал резкий скачок цен на ряд товаров в 2022 году. Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов заявил, что возможен рост продовольственной инфляции, а также повышение цен на энергетические товары.