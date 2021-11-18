ЦБ: продовольственная инфляция в РФ достигла двузначных значений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, болгарский перец, опт, розница, оптовая
В первую очередь негативные изменения скажутся на людях с низким доходом, сообщила глава ЦБ Фото:

Инфляция в России выросла в два раза, а продовольственная инфляция и вовсе достигла двузначных значений. Об этом заявила председатель Ценрального банка России Эльвира Набиуллина.

«Инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная — уже к сожалению двузначная», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Глава ЦБ заявила, что в случае если снизить инфляцию не удастся, пострадают в первую очередь наименее обеспеченные слои населения. «Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и, значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь», — отметила Набиуллина.

К росту цен на продукты питания привели несколько факторов, заявляет председатель ЦБ. Это не очень хороший урожай, рост цен на мировом рынке и удорожание рабочей силы в связи с сокращением притока трудовых мигрантов в Россию на сезонные работы.

Ранее Центральный банк России прогнозировал резкий скачок цен на ряд товаров в 2022 году. Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов заявил, что возможен рост продовольственной инфляции, а также повышение цен на энергетические товары.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...