В Альянсе турагентств заявили о проблемах с турами на Новый год

Россияне рискуют остаться без путевок, если будут затягивать с покупкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Покупать путевки на новогодние праздники лучше не позже, чем за месяц до поездки, в противном случае можно не попасть в желаемый отель. Таким мнением с URA.RU поделилась исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

«Лучше покупать за месяц — за полтора, потому что позже наплыв большой, спрос большой. Новый год — это высокие даты. Если я буду ждать, когда поменяют или не поменяют правила въезда, я могу остаться без того отеля, в который мне хотелось попасть. Поэтому бронировать нужно заранее, особенно в праздничные даты и любые школьные каникулы», — сказала Наталия Осипова.

По ее словам, это касается путешествий за границу и внутри России. «Условия для путешествий сейчас одинаковые. У нас период мировой пандемии. Правительство любой страны и любого региона прежде всего защищает своих жителей, защищают не прибывающих, а тех, кто живет. В этом смысле Екатеринбург от Египта ничем не отличается», — отметила Осипова.

Глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский согласился, что позаботиться о выборе путевок необходимо заранее. «Есть направления и даже конкретные отели, по которым глубина продаж очень высокая, в которые можно попасть, забронировав за несколько месяцев, а то и за полгода. На курорты сохраняется высокий спрос», — объяснил собеседник агентства.

Уманский считает, что, на данный момент, внутренний туризм более доступен, потому что ряд стан до сих пор не открыли границы для путешественников. «Есть локальные направления, менее зарегулированные по сравнению с российскими, но, в общем и целом, сохраняется достаточно высокий уровень ограничений по путешествиям за рубежом, поэтому внутренний туризм более доступен», — заключил глава комитета.

Самыми популярными направлениями на новогодние праздники в 2022 году у россиян будут Египет, Турция, Доминикана, Арабские Эмираты, Куба и Мальдивы, считает глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Стоимость путевок перед Новым годом вырастет на 15%.