В Кургане не прекращаются скандалы вокруг стройки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана, которые жаловались президенту Владимиру Путину на спорную стройку, готовы выйти с вилами на улицу Ленина к правительства региона. Причина — начало строительства дома. На улицу Мяготина, 117а уже приехал экскаватор, который роет котлован. Об этом URA.RU рассказали жители соседних домов.

«Люди крайне возмущены. Приехала техника и роет котлован. Вначале они его вырыли, а потом начали закапывать, потому что в яме появилась вода. Либо порвали трубы, либо это грунтовые воды. Теперь ждем, что и в подвалах у нас будет вода. Мы давно боремся с этой стройкой. Терпения уже нет, готовы выйти с вилами на Ленина к правительству», — сообщили URA.RU возмущенные курганцы.

Сейчас в суде рассматривается сразу несколько исков по поводу законности выдачи разрешения на строительство дома. Документ от мэрии получила компания «Газинвест», владельцем которой является Александр Бабочкин. «Сейчас появилась информация на сайте СУ СК, что по соседней стройке Бабочкина [на ул. Мяготина, 111б] в отношении чиновников мэрии возбуждено уголовное дело, и одновременно сюда пригоняют технику. Это не выглядит совпадением», — уверены курганцы.

В пресс-службу правительства региона URA.RU направило запрос. На момент публикации ответ не поступил. Застройщик отказался комментировать ситуацию.

URA.RU писало, что жители Кургана жаловались Путину на строительство дома. Прокуратура нашла нарушения в документации. Мэрия отозвала разрешение на строительство дома.