Россия запустила гиперзвуковую ракету, представленную Путиным

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, атака, выстрел, военный корабль, ракеты
Фрегат «Адмирал Горшков» провел испытательные стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон» Фото:

Минобороны РФ провело испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом сообщили в ведомстве.

«Экипаж фрегата Северного флота „Адмирал Флота Советского Союза Горшков“ в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой „Циркон“. Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», — заявили в ведомстве, передает RT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон» — одна их разработок, которая способна противостоять гиперзвуковым ракетам, созданным в США. Глава государства отметил, что между странами идет гонка вооружений, в которой пока выигрывает Москва. Путин подчеркнул, что в мире нет ракет, аналогичных «Циркону», передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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