Зеленский ввел санкции против десятков россиян

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 23 россиян. Он подписал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в котором содержатся положения о санкциях.
Санкции касаются сотрудников российских спецслужб. Ограничения подразумевают блокировку активов, торговых операций, а также прекращение денежных перечислений для невозможности вывода капитала за территорию страны.
Ранее URA.RU сообщало, что Зеленского обвинили в госизмене. Экс-депутат Верховной Рады Олег Ляшко требует завести на президента уголовное дело.
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