Зеленский ввел санкции против десятков россиян

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, микрофон, зеленский владимир
Президент Украины подписал решение Совета национальной безопасности и обороны Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 23 россиян. Он подписал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в котором содержатся положения о санкциях.

Санкции касаются сотрудников российских спецслужб. Ограничения подразумевают блокировку активов, торговых операций, а также прекращение денежных перечислений для невозможности вывода капитала за территорию страны.

Ранее URA.RU сообщало, что Зеленского обвинили в госизмене. Экс-депутат Верховной Рады Олег Ляшко требует завести на президента уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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