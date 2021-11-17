17 ноября 2021

Челябинские силовики задержали мужчину, убившего тещу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержание ОПГ
Мужчину задержали на территории области Фото:

В Челябинской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве жительницы Карабаша, своей тещи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Подозреваемый был задержан 18 ноября на территории области. В настоящее время проводятся следственные действия для доказательства его причастности к преступлению», — сообщили URA.RU в СУ СКР области.

В ведомстве подтвердили, что подозреваемый является родственником убитой. Степень родства в пресс-службе не уточнили. По данным URA.RU, подозреваемым является зять женщины.

Ранее в Карабаше (Челябинская область) был обнаружен труп женщины в машине. На теле жертвы присутствовали следы насильственной смерти.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...