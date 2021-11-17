Челябинские силовики задержали мужчину, убившего тещу

В Челябинской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве жительницы Карабаша, своей тещи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
«Подозреваемый был задержан 18 ноября на территории области. В настоящее время проводятся следственные действия для доказательства его причастности к преступлению», — сообщили URA.RU в СУ СКР области.
В ведомстве подтвердили, что подозреваемый является родственником убитой. Степень родства в пресс-службе не уточнили. По данным URA.RU, подозреваемым является зять женщины.
Ранее в Карабаше (Челябинская область) был обнаружен труп женщины в машине. На теле жертвы присутствовали следы насильственной смерти.
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