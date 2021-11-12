Косте со СМА из Екатеринбурга собрали более 25 миллионов рублей

Косте уже помогают волонтеры, но сумма все еще остается огромной Фото из архива семьи Катковых

С момента старта благотворительного сбора средств на лечение Кости Каткова из Екатеринбурга (Свердловская область) на счет родителей поступило более 25 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказала мама мальчика, у которого в августе 2021 года подтвердился страшный диагноз СМА (спинально-мышечная атрофия — прим.URA.RU).

«Пошел второй месяц с момента начала сбора для нашего единственного сына Кости. Медленными шагами мы идем к своей мечте — Zolgensma. Компания-производитель препарата „Новартис“ снизила для России стоимость на Zolgensma на 20%. Цена препарата зафиксирована на отметке 121 000 000 рублей. Для Кости поступило уже 25 565 374 рублей. Очень много благотворительных сборов устраивают горожане. Помогают волонтеры. Мы верим, что неравнодушные граждане нашей страны не оставят нас в беде», — поделилась мама Кости Полина Каткова.

Ранее URA.RU писало, что жительница Екатеринбурга Полина Каткова просила губернатора ускорить получение препарата «Спинраза», который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом она написала в комментарии под постом Евгения Куйвашева в Instagram. Мама мальчика хотела уточнить даты поставки и получения препарата «Спинраза», но ответа не получила. Родители приняли решение не ждать получения препарата «Спинраза» и открыли благотворительный сбор на препарат Zolgensma, который поможет остановить болезнь Кости.

Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно по следующим реквизитам:

карта Сбербанка 4276 1606 1797 6767

карта Сбербанка (Мир) 2202 2004 3416 5526

карта ВТБ 4893 4704 2882 2271

карта УБРиР 5102 2945 2707 9201

Получатель: Полина Андреевна Каткова, мама Кости

Все карты привязаны к телефону: +7 912 043 92 61

URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Косте. Вместе мы сможем больше.