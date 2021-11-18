Турция подготовит украинских военных

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Страны будут организовывать совместные учения, производство техники и обмениваться секретными данными Фото:

Украинская Верховная Рада ратифицировала новый документ. Речь идет о двухстороннем военном соглашении с турецким правительством.

«Такое решение поддержали 303 депутата из 450 парламентариев. Необходимое количество голосов для ратификации составляло 226», — передает РИА «Новости».

По условиям соглашения, страны будут создавать новые правовые основы для расширения взаимодействия в сфере обороны. Всего в документе отражено 21 направление сотрудничества. Среди них совместные учения, военная подготовка, обмен секретными данными и производство военной техники. Также сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна совместно с союзниками разработает стратегию по сдерживанию России.

Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский ввел санкции против десятков россиян. Санкции касаются сотрудников российских спецслужб и запрещают им выполнять торговые операции, совершать денежные перечисления выводить активы из страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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