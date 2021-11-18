Турция подготовит украинских военных

Страны будут организовывать совместные учения, производство техники и обмениваться секретными данными Фото: Анна Майорова © URA.RU

Украинская Верховная Рада ратифицировала новый документ. Речь идет о двухстороннем военном соглашении с турецким правительством.

«Такое решение поддержали 303 депутата из 450 парламентариев. Необходимое количество голосов для ратификации составляло 226», — передает РИА «Новости».

По условиям соглашения, страны будут создавать новые правовые основы для расширения взаимодействия в сфере обороны. Всего в документе отражено 21 направление сотрудничества. Среди них совместные учения, военная подготовка, обмен секретными данными и производство военной техники. Также сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна совместно с союзниками разработает стратегию по сдерживанию России.

Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский ввел санкции против десятков россиян. Санкции касаются сотрудников российских спецслужб и запрещают им выполнять торговые операции, совершать денежные перечисления выводить активы из страны.