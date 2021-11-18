Путин предупредил россиян о новых волнах коронавируса

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Владимир Путин заявил, что пандемия далеко не побеждена Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России вероятны риски распространения новых волн коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому», — указал российский лидер на расширенном заседании коллегии МИД России.

По словам Путина, пандемия коронавируса серьезно нарушила привычное течение жизни во всем мире. «Поэтому Россия предлагает сотрудничество в борьбе с этой инфекцией», — уточнил он.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин сам объявит, когда пройдет ревакцинацию от коронавируса. Пресс-секретарь президента говорил, что у главы государства высокий уровень антител. И решение о ревакцинации будет принято по рекомендации врачей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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