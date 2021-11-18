Путин объявит о ревакцинации от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сам объявит, когда пройдет ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на конференц-колле 18 ноября.
«Он сообщит, когда будет решение [о ревакцинации]», — сказал Песков. Ранее пресс-секретарь президента говорил, что у главы государства высокий уровень антител. И решение о ревакцинации будет принято по рекомендации врачей.
Путин поставил вторую прививку «Спутник V» 14 апреля. Он об этом объявил в июне во время Прямой линии.
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