Депутат Рашкин заявил, что купит пару лосей взамен убитого

Он намерен выпустить животных в лес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Депутат Госдумы, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин готов купить пару лосей взамен убитого им на охоте животного. Об этом заявил сам Рашкин.

«Я на сегодняшний день принимаю меры, чтобы закупить лося где-то, привезти его туда и выпустить. Лосиху, чтобы она жила, размножалась. Я готов на это», — рассказал парламентарий «Первому каналу».

В ночь с 28 на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области полицейский и сотрудник комитета охотничьего хозяйства остановили машину первого секретаря мосгоркомитета КПРФ и обнаружили в багажнике автомобиля тушу убитого лося, передает Vse42.Ru. Рашкин тогда объяснил, что он и еще один охотник нашли мертвое животное и решили разделать его. Позднее же депутат заявил, что перепутал лося с кабаном и по ошибке застрелил. Парламентарий уточнил, что на охоту на парнокопытных у них была лицензия.