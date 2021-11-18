Поправки к закону «О полиции», которые дают силовикам право вскрывать автомобили без присутствия владельца и проникать в жилые помещения, являются антидемократическими. По мнению депутатов фракции КПРФ, принятие данных нововведений может «окончательно взорвать страну», поставить ее на грань катастрофы.
«Проправительственное большинство в Госдуме поддерживает антидемократические инициативы власти, направленные на усиление репрессивной составляющей проводимого ею курса. В результате простой россиянин, не совершавший преступлений, может подвергнуться произвольному задержанию, пыткам, а его имущество — необоснованной конфискации. Подобные методы способны окончательно взорвать страну, поставить ее на грань катастрофы», — сказано на сайте КПРФ.
Ранее в редакцию законопроекта о расширении полномочий полиции не вошла резонансная поправка о том, что полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта. Согласно поддержанной комитетом поправке, это положение изъято из законопроекта в редакции второго чтения.
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