В КПРФ рассказали о новом спорном законе. «Окончательно взорвет страну»

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Ситуация в Сбере. Тюмень, силовики, полиция, росгвардия
Поправки к закону «О полиции» могут поставить страну на грань катастрофы, считают в КПРФ Фото:

Поправки к закону «О полиции», которые дают силовикам право вскрывать автомобили без присутствия владельца и проникать в жилые помещения, являются антидемократическими. По мнению депутатов фракции КПРФ, принятие данных нововведений может «окончательно взорвать страну», поставить ее на грань катастрофы.

«Проправительственное большинство в Госдуме поддерживает антидемократические инициативы власти, направленные на усиление репрессивной составляющей проводимого ею курса. В результате простой россиянин, не совершавший преступлений, может подвергнуться произвольному задержанию, пыткам, а его имущество — необоснованной конфискации. Подобные методы способны окончательно взорвать страну, поставить ее на грань катастрофы», — сказано на сайте КПРФ.

Ранее в редакцию законопроекта о расширении полномочий полиции не вошла резонансная поправка о том, что полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта. Согласно поддержанной комитетом поправке, это положение изъято из законопроекта в редакции второго чтения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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