Полицейских в РФ будут наказывать за вред от вскрытия машины

Поправку о причинении материального вреда при вскрытии машин уберут из закона «О Полиции» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В редакцию законопроекта о расширении полномочий полиции не вошла резонансная поправка о том, что полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта. Об этом сообщается в тексте законопроекта ко второму чтению.

«В редакции первого чтения статья 30 закона „О полиции“ дополнялась частью 1.1, согласно которой полицейский „не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным [законодательством]“. Согласно поддержанной комитетом поправке, это положение изъято из законопроекта в редакции второго чтения», — передает ТАСС текст законопроекта.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий полицейским вскрывать машины и квартиры. Полицию также планируют наделить правом оцеплять жилые дома.