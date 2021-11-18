Правоохранителей, виновных в пытках, предложили сажать на 10 лет

В Совете Федерации РФ предложили увеличить наказание для силовиков и сотрудников ФСИН, виновных в пытках задержанных и заключенных, на срок до 10 лет. Об этом заявила один из авторов законопроекта, сенатор Людмила Нарусова.
«В нашем законопроекте написано, что это (работа в правоохранительных органах и уголовно-исправительной системе) должно быть отягчающим обстоятельством. Срок за это должен составлять до десяти лет лишения свободы», — передает слова Людмилы Нарусовой
По ее словам, инициатива разрабатывалась еще весной 2019 года, после публикации кадров пыток в ИК-1 в Ярославле. «Законопроект, что называется, лежал под сукном, но последние события (публикация видеозаписей с пытками саратовских заключенных правозащитным проектом Gulagu.net) стали толчком, чтобы его приняли для рассмотрения», — добавила сенатор.
Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что поддерживает инициативу, отметив, что ощущение безнаказанности и вседозволенности порождает подобные преступления. По мнению зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, законопроект требует тщательного экспертного обсуждения, чтобы избежать избыточности законодательного регулирования.
Ранее сообщалось об издевательствах над заключенными в ИК-1 города Ярославль. В октябре Gulagu.net опубликовал видео с пытками и изнасилованием арестантов в саратовской туберкулезной больнице ФСИН №1, передает