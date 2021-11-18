18 ноября 2021

Правоохранителей, виновных в пытках, предложили сажать на 10 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
Законопроект об ужесточении наказания для силовиков за пытки разрабатывался с 2019 года, заявила Людмила Нарусова Фото:

В Совете Федерации РФ предложили увеличить наказание для силовиков и сотрудников ФСИН, виновных в пытках задержанных и заключенных, на срок до 10 лет. Об этом заявила один из авторов законопроекта, сенатор Людмила Нарусова.

«В нашем законопроекте написано, что это (работа в правоохранительных органах и уголовно-исправительной системе) должно быть отягчающим обстоятельством. Срок за это должен составлять до десяти лет лишения свободы», — передает слова Людмилы Нарусовой «Коммерсант».

По ее словам, инициатива разрабатывалась еще весной 2019 года, после публикации кадров пыток в ИК-1 в Ярославле. «Законопроект, что называется, лежал под сукном, но последние события (публикация видеозаписей с пытками саратовских заключенных правозащитным проектом Gulagu.net) стали толчком, чтобы его приняли для рассмотрения», — добавила сенатор.

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что поддерживает инициативу, отметив, что ощущение безнаказанности и вседозволенности порождает подобные преступления. По мнению зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, законопроект требует тщательного экспертного обсуждения, чтобы избежать избыточности законодательного регулирования.

Ранее сообщалось об издевательствах над заключенными в ИК-1 города Ярославль. В октябре Gulagu.net опубликовал видео с пытками и изнасилованием арестантов в саратовской туберкулезной больнице ФСИН №1, передает MK.RU. В Кремле отреагировали на видео из саратовской тюремной больницы. МВД РФ повторно объявило в розыск основателя Gulagu.net передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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