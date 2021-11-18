В департаменте ЯНАО скрыли имущество от налоговой

Шесть чиновников не указали данные об имуществе в справках о доходах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чиновники департамента внешних связей не указали наличие транспорта и земельных участков в справках о доходах. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО, сотрудники надзорного ведомства обнаружили несоответствие дохода госслужащих с данными налоговой.

«Установлены многочисленные факты ненадлежащего исполнения государственными гражданскими служащими департамента обязанности по предоставлению полных сведений о доходах, повлекшие отсутствие в справках сведений о банковских счетах, об имуществе (транспортные средства, земельные участки). Было выявлено расхождение размера задекларированного дохода с данными налоговой службы и иные несоответствия», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

По результатам проверки шесть служебных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения законодательства о противодействии коррупции устранены.

Ранее URA.RU сообщало, о проверках надзорного ведомства в Муравленко. Муниципальные служащие и сотрудники ОМВД также скрыли данные о своих банковских счетах и имущество от налоговой.