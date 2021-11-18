18 ноября 2021
17 ноября 2021

В департаменте ЯНАО скрыли имущество от налоговой

© Служба новостей «URA.RU»
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Шесть чиновников не указали данные об имуществе в справках о доходах Фото:

Чиновники департамента внешних связей не указали наличие транспорта и земельных участков в справках о доходах. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО, сотрудники надзорного ведомства обнаружили несоответствие дохода госслужащих с данными налоговой.

«Установлены многочисленные факты ненадлежащего исполнения государственными гражданскими служащими департамента обязанности по предоставлению полных сведений о доходах, повлекшие отсутствие в справках сведений о банковских счетах, об имуществе (транспортные средства, земельные участки). Было выявлено расхождение размера задекларированного дохода с данными налоговой службы и иные несоответствия», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

По результатам проверки шесть служебных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения законодательства о противодействии коррупции устранены.

Ранее URA.RU сообщало, о проверках надзорного ведомства в Муравленко. Муниципальные служащие и сотрудники ОМВД также скрыли данные о своих банковских счетах и имущество от налоговой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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