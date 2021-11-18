В Свердловской области резко дорожают мясо и молоко

К росту цен привели летняя засуха и сокращение посевных площадей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В Свердловской области ускорился рост цен на мясо и молоко, но замедлился — на сахар и майонез. Об этом сообщает пресс-служба Уральское главного управления Центрального банка РФ. По данным регулятора, рост цен связан с летней засухой и растущими издержками производителей.

«Мясо молоко и яйца подорожали после летней засухи. В регионе сократился урожай кормовых культур, поэтому корма животноводам приходится закупать в большем объеме, чем обычно. Также из-за роста затрат на удобрения, оборудование, упаковку и ГСМ заметно подорожали помидоры и огурцы», — говорится в сообщении.

При этом, по данным регулятора, в регионе замедлился рост цен на сахар, подсолнечное масло и майонез. Это связано с тем, что в этом году производители увеличили посевные площади и нарастили объемы производства этих категорий товаров.

В Уральском ГУ ЦБ РФ уточняют, что в целом в октябре продовольственная инфляция в Свердловской области составила 9,5%. В сравнении с сентябрем она выросла на 2,3 процентных пункта в годовом выражении. В целом по стране уровень продовольственной инфляции в октябре составил 10,9%.

Как сообщало URA.RU, ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что в 2021 году инфляция в России выросла в два раза, а продовольственная в частности и вовсе выросла до двузначных значений. Она заявила, что если снизить инфляцию не удастся, пострадают наименее обеспеченные слои населения.