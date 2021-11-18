Из-за QR-кодов зам Куйвашева собрал вторую закрытую встречу

Павел Креков обсудил введение QR-кодов для студентов вузов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Екатеринбурге прошло закрытое совещание с участием вице-губернатора Павла Крекова с ректорами екатеринбургских вузов о необходимости введения QR-кодов в университетах. Ректор УрГЭУ Яков Силин пожаловался, что не может требовать их со студентов из-за проблем с прокуратурой.

«У нас уже несколько недель есть протест прокурора — предупреждение о наказании меня и вуза. Мы не имеем права даже справку спрашивать, ни про какие QR-коды тоже, и мои попытки убедить мало чем закончились», — приводит Е1 слова Силина. Он добавил, что на сегодняшний день в вузе привились более половины студентов. Редакция URA.RU попыталась связаться с ректором, но на рабочем месте его не оказалось.

Обсудили с ректорами и возможные способы убедить студентов поскорее вакцинироваться. «Уже ряд вузов перешли на QR-кодирование при входе. Я не изучал этот процесс глубоко, но подозреваю, что это связано с процентом вакцинации. Если вакцинированы 70—80% студентов, то можно ввести QR-кодирование на входе и сказать: „Не пришел, и ты прогульщик“. Если вакцинированы 45—50%, то это затруднительно», — сказал Павел Креков.

«Пока вакцинированы 44,6% студентов. Задача поставлена к 15—20 декабря выйти на 60% всего населения, для этого надо привить 80% людей в возрасте 18+», — добавил вице-губернатор. Ранее URA.RU писало, что студенты Уральского федерального университета стали массово получать рассылку на свои электронные адреса с требованием загрузить QR-код о пройденной вакцинации или перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании.

Ранее Креков провел закрытую встречу с представителями 15 торговых центров Екатеринбурга. На ней бизнесмены попросили власти смягчить режим QR-кодов.