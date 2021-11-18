Магнитогорца, стрелявшего в подростков, отправили в колонию

Мужчину осудили на 3 года и 6 месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) осудили местного жителя, который устроил стрельбу по подросткам в трамвае. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в момент преступления мужчина был пьян.

«На одной из остановок общественного транспорта в вагон вошли двое несовершеннолетних, которые через наушники громко слушали музыку. Из-за этого подсудимый приставил ствол пневматического пистолета к голове одного из подростков, угрожая его применением, затем произвел прицельный выстрел в бедро потерпевшего и нанес удар рукой по голове второму потерпевшему», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что подростки вышли из транспорта, но мужчина продолжил стрелять в них. Сделав еще около 8 выстрелов, мужчина попал одному из подростков в лицо, второму — в руку.

Мужчина был неоднократно судим. Стрельбу в трамвае он устроил, находясь на испытательном сроке по прошлой судимости. С учетом непогашенной судимости магнитогорцу назначено наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима.

Происшествие произошло 17 февраля в трамвае №17. Подростков с ранениями подобрал случайный водитель, который отвез их в травмпункт.