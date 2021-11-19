В Челябинске москвичей не пустят в ресторан с QR-кодами столицы

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Фуд-маркет E-story в ТРЦ
QR-коды с сайта «Госуслуги Москвы» для приезжих из столицы учитываться не будут (фото из архива) Фото:
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Жителям Москвы при посещении заведений общепита в Челябинской области с 1 декабря надо будет показывать QR-коды о вакцинации от COVID-19, полученные с сайта госуслуг, а не с портала «Госуслуги Москвы». Об этом на брифинге 19 ноября сообщила министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина.

«При посещении челябинских ресторанов и у гостей из Москвы будут приниматься только QR-кода с сайта „Госуслуг“. QR-коды с сайта „Госуслуги Москвы“ для приезжих из столицы учитываться не будут», — заявила Костина.

Участники брифинга заявили, что проверять работу рестораторов будут сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Кроме того, в каждом муниципалитете назначены уполномоченные чиновники, осуществляющие контроль за этой работой.

Запрет на работу ресторанов в ночное время и обязательная проверка QR-кодов у посетителей не будут сняты до тех пор, когда в регионе не появится коллективный иммунитет. На сегодня вакцинировано порядка 76% работников общепита.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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