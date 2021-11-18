Интернат ответил на обвинения матери исчезнувшего в ЯНАО ребенка

Участие в поисках пропавшего подростка в Антипаюте приняли 52 сотрудника школы-интерната Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В поисках пропавшего воспитанника Антипаютинской школы-интерната принимали участие 52 сотрудника школы-интерната. Как сообщили URA.RU в департаменте образования ЯНАО, сотрудники учебного заведения сразу начали поиски ребенка после его исчезновения.

«Педагоги были задействованы с самого начала поиска ребенка. Вместе с волонтерами они совершали поквартирный обход, обследовали чердаки, на снегоходах объехали близлежащие стойбища. Школа в эти дни не работала — все, кто мог, вышли на поиски», — сообщили в окружном департаменте образования.

На данный момент в селе работают следователи, криминалисты, МЧС и волонтеры, которые обследовали 221 объект в Антипаюте и продолжают поиск на реке Антипаюта-Яха с применением водолазного оборудования. На вертолете обследовали территорию в радиусе 100 км от поселка.

Департамент образования опровергает слова мамы пропавшего Егора Вануйто о психологическом давлении со стороны работников интерната. «В ходе проведения служебного расследования обстоятельств произошедшего комиссией фактов психологического давления на Егора со стороны сотрудников школы интерната не установлено. Вместе с тем выявлены нарушения должностных инструкций в части ненадлежащего контроля за воспитанниками в период нахождения в интернате. К сотрудникам, допустившим нарушения применены взыскания», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что мама пропавшего ребенка заявила, что в школе-интернате оказывалось психологическое давление на ее сына. А также она добавила, что школа не принимала участие в поисках пропавшего воспитанника.