Непогода в Челябинской области будет бушевать двое суток подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильный снег и метели ожидаются в Челябинской области в выходные дни 20 и 21 ноября. Возможны ограничения движения грузовиков и автобусов, сообщили URA.RU в управлении ГИБДД по региону.

«Гидрометцентр прогнозирует сильный снег, местами метели на территории горнозаводской зоны области в выходные дни. В случае ухудшения погоды на федеральной трассе М5 „Урал“ возможно временное ограничение движения грузового автотранспорта и рейсовых автобусов. Для перекрытия автодорог и обеспечения безопасности создан резерв из 28 экипажей ДПС, будет организовано круглосуточное дежурство», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В середине недели в регионе уже возникали проблемы с движением транспорта из-за снежных заносов. Многокилометровые пробки возникали в горнозаводской части Челябинской области из-за ДТП и буксующих в снегу фур.