Стоматологическую поликлинику №1 Екатеринбурга планируют объединить с поликлиникой №12 Фото: Анна Серкова © URA.RU

Главврача стоматологической поликлиники №1 Екатеринбурга (улица Пушкина, 1) Андрея Любимова освободили от должности без объяснения причин. Об этом сообщили источники URA.RU и подтвердил сам руководитель медучреждения.

«Я приехал завезти документы и тут зашли два человека из минздрава. Они выкладывают две бумаги о том, что с сегодняшнего дня меня снимают с должности. Одна бумага — распоряжение губернатора без подписи, вторая — от минздрава за подписью министра [здравоохранения области Андрея] Карлова. На вопросы о причинах ответили, что в понедельник приедет главный внештатный стоматолог регионального минздрава Алексей Портнягин и все объяснит, но уже не мне», — уточнил Любимов.

По его словам, кадровые перестановки являются следствием оптимизации и планов по объединению поликлиник №1 и №12, инициированных Портнягиным. «Они поняли, что при мне присоединить не удастся, потому что стоматология №1 при мне с каждым годом добавляет: за 9 месяцев этого года мы закончили с прибылью в два миллиона рублей. У них один вариант — снять меня», — объяснил главврач.

В пресс-службе областного минздрава URA.RU подтвердили факт увольнения главврача. «Остальная запрашиваемая вами информация относится к сведениям, составляющим персональные данные», — уточнили там.

В июле 2021 года в стоматологии №1 началась оптимизация в рамках реализации бизнес-проекта. В итоге планировалось сократить коллектив из 150 врачей и сотрудников для переподчинения их другой поликлинике. Тогда коллектив писал прошение об отмене реформы свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву. По мнению инсайдера URA.RU в медицинских кругах, это делалось ради строительства в центре Екатеринбурга высотного здания.

Обновлено в 15:10. Добавлен комментарий пресс-службы областного минздрава.

Фото: URA.RU