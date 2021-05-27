Свердловские инсайды: санкции против «Пятерочки»

А чего не хватает для счастья вам? Коллаж URA.RU

К губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву мечтают попасть представители торговых сетей и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Между тем бывший председатель свердловского правительства, а ныне глава Оренбургской области Денис Паслер в раздумьях: что делать с земляком — экс-мэром Североуральска главой Оренбурга Владимиром Ильиных, в доме которого на днях прошли обыски. Об этом и многом другом — в выпуске свежих инсайдов.

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Торговые сети просят аудиенции у губернатора

Представители торговых сетей хотят получить у Евгения Куйвашева гарантии продолжения работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководители крупнейших торговых сетей добиваются личной встречи с губернатором Евгением Куйвашевым, чтобы получить гарантии продолжения работы. «До сих пор никто особо не учитывал позицию региональных властей, но показательная приостановка лицензии на алкоголь для десятков магазинов сети „Пятерочка“ отрезвила многих», — признается инсайдер. Ритейлеры в ходе встречи намерены не только выполнить требования по низким ценам на ряд товарных позиций, чего ранее требовал губернатор, но и даже готовы вернуться к вопросу распространения в своих торговых точках местных газет.

Куйвашев стал главным лоббистом «Титановой долины»

Евгений Куйвашев изменил отношение к одной из самых спорных инвестиционных структур области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По данным инсайдеров в губернаторской резиденции, глава региона Евгений Куйвашев почти за полгода изменил свое отношение к одной из самых спорных инвестиционных структур области — ОЭЗ «Титановая долина». «Раньше ему ставили в пример главу Татарстана Рустама Минниханова, который лоббировал ОЭЗ „Елабугу“ на различных площадках. Теперь Куйвашев и сам занимается подобными вещами: сначала заявляет „Титановую долину“, как один из лучших проектов в России, теперь — предлагает Илону Маску там открыть свой завод Tesla», — шепчутся чиновники.

Санкции против «Пятерочки» пролоббировал замгубернатора Чемезов…

Как сообщают источники в резиденции свердловского губернатора, решение о запрете продажи алкоголя в ряде магазинов X5 Retail Group пролоббировал замгубернатора Олег Чемезов. По мнению собеседников агентства, тем самым чиновник продемонстрировал, что и эту сферу деятельности готов взять под свой контроль.

…однако и он оказался в шаге от аппаратного поражения

Несмотря на растущее влияние, сам Олег Чемезов на этой неделе был близок к аппаратному поражению. Уволенная им со скандалом директор областного МФЦ Наталья Змеева находится в шаге от назначения на пост директора ЦПКиО имени Маяковского. А это может поставить под сомнение тотальное влияние Чемезова. Однако вопрос с назначением Змеевой пока окончательно не решен, утверждают источники.

Казакова оказалась звездой премии

Телефон Виктории Казаковой стал предметом для обсуждений Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский министр инвестиций и развития Виктория Казакова оказалась в числе самых обсуждаемых участников премии «Номер один», которая прошла в «Синара центре». «Казалось, что все вокруг только Казакову и обсуждают, в том числе то, как она хорошо выглядит», — рассказывает инсайдер из числа приглашенных на торжество. Другой обращает внимание, что предметом для разговоров стал еще и телефон министра. «Многие заметили, что она держит в руках весьма дорогостоящую модель Samsung. Его цена вроде бы чуть больше ста тысяч рублей», — шепчутся в кулуарах.

Прудков сменил Карлову главного стоматолога

В тусовке свердловских врачей — новая тема для обсуждения: министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов сменил в регионе главного стоматолога. Место бессменной Марины Харитоновой занял Алексей Портнягин. «Вряд ли от перестановки известных и маститых медиков что-то радикально изменится в стоматологии. Вопрос в том, кто мотивировал министра на это кадровое решение», — задается вопросом один инсайдер. Другой уверен, что это было чужое решение, а именно — главврача ГКБ №40 Александра Прудкова. Последний считается мощной и самодостаточной фигурой в свердловской медицине, способной принимать и не такие решения.

Глава ОНФ нашла союзника в резиденции губернатора…

В резиденции свердловского губернатора говорят о крепнущем союзе директора департамента внутренней политики Антона Третьякова и свердловского лидера ОНФ Жанны Рябцевой, которая считается претендентом на место в тройке регионального партсписка ЕР на выборах в Госдуму. С подачи Третьякова она стала главным лицом праймериз, вызвав при этом ненужный скандал.

…но может потерять проходное место в предвыборной тройке

Жанна Рябцева в очередной раз может остаться без депутатского мандата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Между тем, ходят слухи, что лидеру свердловских единороссов Виктору Шептию удалось убедить федеральное руководство партии отдать проходное третье место в списке биатлонисту Антону Шипулину. Если это произойдет — а вероятность такого поворота событий велика — Рябцева в очередной раз останется без депутатского мандата.

Свердловскую область пытаются лишить лидерства на праймериз

Свердловские функционеры «Единой России» рано пьют шампанское, отмечая признание региона лидером по праймериз в стране. «Конечно, отрыв от конкурентов есть, но публикация данных за четыре дня до финала создает множество рисков. Именно сейчас конкуренты могут поднажать, и регион лишится статусной позиции», — волнуются в реготделении партии. Попутно ищут все ресурсы, чтобы не допустить выпадения из первой тройки.

Ветеран-тунгусовец готовит предвыборный сюрприз

Валентин Лаппо может вырвать победу у протеже губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, что в Железнодорожном округе у команды свердловского губернатора могут возникнуть сложности на праймериз. Не поддержанный областным штабом бывший глава района Валентин Лаппо все еще достаточно популярен в территории и может вырвать победу у протеже губернатора. Предполагается, что за Лаппо стоит бывший «серый кардинал» Екатеринбурга Владимир Тунгусов, членом команды которого тот является. Таким образом, Тунгусов готовит реванш за попытку вытеснить его из региональной политики.

Единороссов губят манипуляции политтехнологов

Источники в областном штабе «Единой России» отмечают, что главной проблемой единороссов на выборах является отсутствие реальной социологии. Результаты опросов для команды политтехнологов во главе с неформальным руководителем предвыборного штаба Ринатом Хазеевым стали скорее технологией манипуляции руководством, чем инструментом изучения реального рейтинга кандидатов от партии власти, обсуждают сплетники.

В Москву донесут о реальном положении дел на свердловских выборах

Рейтинг «Единой России» в Свердловской области исследуют и отправят результаты в Москву Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Уральское полпредство президента РФ намерено провести научно обоснованное социологическое исследование рейтинга «Единой России» в Свердловской области. Его результаты станут базой для оценки работы региональных чиновников и партфункционеров. Сделанные выводы будут направлены непосредственно в администрацию президента. Вполне возможно, что свердловским политическим администраторам придется в очередной раз оправдываться перед федеральным руководством, говорят инсайдеры.

На свердловскую политическую арену выходит новая ФПГ

У руководства Свердловской области появился еще один партнер среди ФПГ — быстро развивающаяся группа «Сибагро». Как отмечают наблюдатели, готовность бизнеса участвовать в социально-экономических проектах может свидетельствовать об инвестиционной привлекательности региона и растущем влиянии губернатора Евгения Куйвашева. При этом «Сибагро» перенимает опыт УГМК во взаимодействии со структурами власти и особенно силовиками: на работу в холдинг привлекают авторитетных экс-руководителей или их родственников.

Новый прокурор обжил кабинет Охлопкова…

Борис Крылов давно обустраивает кабинет своего предшественника Сергея Охлопкова в прокуратуре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ходит слух, что новый свердловский прокурор Борис Крылов, утвержденный на этой неделе, уже несколько месяцев ездит в Екатеринбург с чемоданами. Силовик знал о своем назначении еще в феврале и начал переезжать на Урал загодя. Прокуроры шепчутся, будто Крылов уже давно обустраивает кабинет своего предшественника Сергея Охлопкова: «Охлопков съехал из кабинета еще в марте. Крылов туда уже все давным-давно перевез».

…и заставил подчиненных паниковать

Вместе с тем накануне приезда Крылова в свердловской прокуратуре воцарилась суета. Инсайдеры рассказывают, что его будущие подчиненные активно наводят справки у коллег из Новосибирска, где раньше служил прокурор. «Спрашивают все — чем интересуется, как общается, за что спрашивает. У всех нехорошее предчувствие, что опять придется много работать», — говорят источники. Впрочем, шефов городских прокуратур приезд Крылова оставляет равнодушным — они на своем веку повидали немало начальников.

Мэр Екатеринбурга подвесил будущее главы района…

Алексей Орлов (на фото) пока не решил, когда Владимир Боликов избавится от приставки «и.о.» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Исполняющий обязанности главы Кировского района Владимир Боликов оказался в интригующем положении. Рассказывают, что мэр Алексей Орлов поставил на паузу вопрос с избавлением его от приставки «и. о.» В районной администрации говорят, что это должно было состояться еще несколько недель назад. «Но по каким-то причинам решение еще не принято. Возможно, это как-то связано с тянущимся уголовным делом [в отношении местных чиновников, возбужденное осенью 2020-го]», — говорят в кулуарах.

…и готовится к большим рейдам по городу

В ближайшие недели Орлов объедет все районы города (первый рейд — в Верх-Исетский — прошел на этой неделе). Первая волна проверок прошла зимой и по срокам совпала с отставками и назначениями высших должностных лиц. Последуют ли кадровые решения за новыми рейдами — одна из интриг, которые обсуждают муниципальные служащие.

Крупный бизнес, вкладываясь в выборы, поставил условие

Бизнесмены, предприятия которых сосредоточены в Екатеринбурге, поставили власти условие Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

По слухам, бизнесмены, предприятия которых сосредоточены в Екатеринбурге, поставили свердловским властям условие на переговорах о финансировании большой избирательной кампании в Свердловской области. «Слышал, что некоторые [коммерсанты] спрашивали, будет ли у мэрии доступ к этим средствам», — поделился собеседник агентства в политтусовке. Мнения о том, получит ли город собственный избирательный фонд, разделились — одни уверены, что нет (из-за конфликта между муниципальным и областным предвыборными штабами), другие же со ссылкой на мэра Алексея Орлова передают, что некие финансовые гарантии якобы есть.

Глава крупнейшего района Екатеринбурга переманил экс-куратора туризма

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга (считается крупнейшим по населению) Роман Кравченко усилил стратегическое направление — отдел по работе с отдаленными территориями. По данным инсайдеров агентства, его возглавил экс-куратор туризма Екатеринбурга Алексей Котомцев, который до недавнего времени возглавлял МБУ «Столица Урала». Предыдущий руководитель Игорь Новичков ушел на пенсию. «Решение у его уходе созрело давно: он не то чтобы горел своей работой. А у Котомцева свежий взгляд, чем он и понравился Кравченко, пригласившему его к себе», — говорят в мэрии.

Депутат Екатеринбурга сохранил особый статус…

Константин Киселев согласовал с резиденцией губернатора участие в выборах в Заксобрание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга от «Яблока» Константин Киселев согласовал с резиденцией губернатора участие в выборах в Заксобрание. Предполагается, что он будет единственным участником партсписка. «Естественно, в заксобрание он не перейдет даже в случае победы. Просто эта кампания нужна ему для того, чтобы, во-первых, показать властям, что переговорщиком от оппозиции является именно он, а также обеспечить партии достойный результат. Чтобы „яблочникам“ и, в частности, Киселеву, не нужно было собирать подписи на выборах в гордуму Екатеринбурга в 2023 году», — объясняют в кулуарах. Сам Киселев сказал URA.RU, что окончательное решение о том, кто поведет «Яблоко» на свердловские выборы, примет федеральное руководство партии.

…но на двух условиях

Рассказывают, что, торгуясь с командой губернатора, Киселев якобы продал чиновникам две услуги. «Во-первых, он сказал, что не пустит в список „Яблока“ [начальника штаба Навального в Екатеринбурге Алексея] Гресько, во-вторых, — депутата думы Асбеста Наталью Крылову», — поделился источник, знакомый с деталями интриги. Другой источник при этом отметил, что Крылова сама отказалась от сотрудничества с «Яблоком», не заявившись на внутрипартийные праймериз. А Киселев, в свою очередь, отметил, что в таком контексте с представителями власти он никогда не общался.

В думе раскрыли главную тайну электронного голосования

Депутаты все еще голосуют карточками, хотя система электронного голосования давно настроена Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В думе Екатеринбурге боятся включать электронную систему голосования, которая готова и настроена. Источники напоминают, что купили ее давно, но «до сих пор все голосуют карточками, которые в итоге считают отдельно обученные люди». По версии инсайдеров в гордуме, запустить систему не могут из-за возрастных депутатов. «Проблема в том, что они не могут даже карточками нормально проголосовать: на думе обсуждают один вопрос, а они все еще голосуют за предыдущий. Поэтому все тут и думают, что когда включат систему, они начнут не на те кнопки нажимать», — переживает наблюдатель.

Гордума Екатеринбурга готовит атаку на вице-мэра по экономике и его сына…

Ряд депутатов Екатеринбурга готовит на имя вновь назначенного областного прокурора Бориса Крылова запрос о том, на каком основании в администрации города пустила корни семейственность: должность вице-мэра по экономике занимает Андрей Корюков, а его сын Алексей возглавляет комитет по строительству. Народные избранники убеждены, что это является нарушением закона о муниципальной службе, но в мэрии такую кадровую политику аргументируют отсутствием прямого подчинения между отцом и сыном — формально Алексей Корюков подчиняется вице-мэру по строительству Рустаму Галямову.

…за которыми видят руку «серого кардинала» Тунгусова

Владимир Тунгусов активизировался при решении кадровых и бизнес-вопросов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Между тем, источники в городской исполнительной власти утверждают, что демарш думцев направлен против бывшего «серого кардинала» мэрии Владимира Тунгусова и его приближенных. Якобы Тунгусов в последнее время активизировался при решении кадровых и бизнес-вопросов на территории Екатеринбурга. По данным собеседников URA.RU, экс-чиновник по-прежнему пользуется влиянием в «сером доме», а также среди городских застройщиков. Ранее Андрей Корюков также входил в команду Тунгусова.

Протеже крупнейшего застройщика ищет место во власти…

Общественник, бывший депутат гордумы Екатеринбурга Александр Смолин, которого связывают с «Атомстройкомплексом» (считается крупнейшей девелоперской компанией), ищет варианты участия в выборах в свердловское Заксобрание. В политтусовке обсуждают, что он может выдвинуться от «Справедливой России» в каком-либо из городских одномандатных округов. «В таком случае его поддержал бы „Атом“», — уверены инсайдеры.

…но ему не простили интригу на выборах-2020

Александр Смолин после двойной игры оказался в сложной ситуации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По словам информированного источника, выдвижение Смолина от «Справедливой России» невозможно: ему закрыли вход в партию после довыборов в гордуму Екатеринбурга в 2020 году. «Смолин тогда не выполнил ряд обязательств. И говорили, что он играл в двойную игру, пытаясь договориться о дружбе с резиденцией [губернатора]», — рассказывает источник в городских структурах власти.

Паслер спрячет мэра Оренбурга от силовиков в Госдуме…

Говорят, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер пытается защитить мэра областного центра, бывшего свердловского депутата Владимира Ильиных от претензий силовиков. Для этого был разработан план по продвижению чиновника в Госдуму по региональному партсписку. В настоящее время Паслер тратит огромные усилия, чтобы выиграть гонку со временем у оренбургских правоохранителей: если Ильиных успеет получить мандат депутата Госдумы раньше, чем ему предъявят обвинение, уголовное дело спустят на тормозах.

… или отправит в Североуральск

Владимир Ильиных возглавлял Североуральск до сентября 2016 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из-за провала на довыборах в гордуму Североуральска, где самовыдвиженка Ольга Коптяева на 24 голоса обогнала представительницу ЕР Анну Панкевич, зашаталось кресло под главой этого города Василием Матюшенко. «Интересная сложилась ситуация: провал Матюшенко совпал с проблемами [экс-главы Североуральска, ныне — главы Оренбурга Владимира] Ильиных. Последний, говорят, после скандала (27 мая в доме Ильиных прошел обыск, — прим.URA.RU) сам уйдет в отставку и вернется в Североуральск, где опять займет кресло главы», — говорит источник.

Пинаев готовится к разговору с Куйвашевым

Владислав Пинаев решил обсудить с главой региона два важных вопроса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев просит аудиенции у губернатора Евгения Куйвашева. Градоначальник хочет обсудить две темы, обе — о стройке моста через Тагильский пруд. «Пинаеву доложили, что стоимость проекта вырастет. Он хочет согласия губернатора на увеличение финансирования. Второй момент — Пинаев будет уговаривать Куйвашева на приезд в Тагил на День города в августе. Хочет сам показать ему мост», — утверждают наблюдатели.

Нового главу Уральского Сбербанка вводят в тусовку

Нового руководителя Уральского банка Сбербанка России Дмитрия Суховерхова всё чаще видят на всевозможных мероприятиях для VIP. «Его активно вводят в тусовку, да настолько, что многие как будто сразу забыли про [бывшего главу Уральского банка Сбербанка Владимира] Черкашина», — говорит один собеседник. «Бизнесмены активно показывают свои владения Суховерхову. Он им, конечно, интересен не только потому, что теперь является весьма влиятельным человеком в регионе, но и потому, что у него огромное количество связей», — рассказывает другой.

Ковпака-старшего поймали на вранье

Владелец сети «Кировский» Игорь Ковпак закинул в СМИ заявление, что будет судиться с МУГИСО из-за отказа в пересмотре кадастровой стоимости участков под 11 магазинами в Екатеринбурге. «Ковпак так и не реализовал свою угрозу, о которой заявил во всеуслышание. Либо к нему пришли и договорились, либо просто вспылил и не реализовал. Все равно послевкусие от нереализованных обещаний осталось неприятное», — говорят слухачи.

Лидер свердловских коммунистов не может найти спонсоров

Александр Ивачев не может убедить состоятельных бизнесменов раскрыть кошельки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По слухам, у свердловских коммунистов возникли серьезные проблемы с финансированием кампании. Получив гарантию личного избрания в депутаты Госдумы, глава обкома Александр Ивачев не может убедить состоятельных бизнесменов раскрыть кошельки. Свердловская экономическая элита сомневается в возможностях Ивачева обеспечить им избрание в Госдуму или областное заксобрание, тем более, что цена его предложений достигает 30 млн. рублей за мандат. «За такие деньги дураков нет», — иронизирует собеседник агентства.

Полицейское начальство прячет уволенных

Рассказывают, что руководство полка патрульно-постовой службы ГУ МВД по Свердловской области идет на хитрости, чтобы избежать взысканий за текучку кадров. «Нехватка рядовых полицейских такая, что начальству становится страшно показывать рапорта увольняющихся сотрудников. И поэтому их просто прячут — не докладывают кадровикам до самого последнего момента. Хорошо, если за это время успевают кого-то набрать», — говорит собеседник. По его словам, в свердловском гарнизоне полиции дефицит кадров составляет до 20%.

Екатеринбург подставил всю область

Екатеринбург хуже остальных городов Свердловской области выполнил проект «Комфортная городская среда» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Свердловская область может получить меньше федеральных денег на проект «Комфортная городская среда» в 2022 году. «Почти все города в регионе в зеленой зоне по исполнению, хорошие показатели у Ирбита — 93% и у Нижнего Тагила — 88%. А вот Екатеринбургу не удалось набрать и 60%», — рассказывает наблюдатель. Собеседник отмечает, что лучше всех справился Волчанск. «Проект видимо задвинули из-за того, что сконцентрировались на выборах. Но проблема в том, что из-за этого в следующем году область получит меньше денег, ведь сейчас освоить средства в полном объеме не удалось», — судачат сплетники.

Председатель гордумы Пышминского ГО интригует против мэра

Рассказывают, что глава гордумы Пышминского городского округа Алексей Артамонов в частных беседах хвастается компроматом на мэра Виктора Соколова. Якобы именно по его поручению была сделана аудиозапись выступления Соколова, где мэр требует от бюджетников проголосовать на праймериз и прислать начальству скриншоты. Артамонов хочет занять место Соколова на предстоящих выборах главы и пытается заранее скомпрометировать конкурента.

В Верхней Салде главный актив мэрии готовят к концессии

Муниципальное предприятие Верхней Салды «Гор.УЖКХ» с лета 2020 года находится в процедуре банкротства. Актив горадминистрации занимался поставкой воды и тепла в дома жителей титановой столицы. По данным источников, местные власти хотят разделить функции по двум разным структурам и передать эти полномочия в концессию. В итоге стоимость тепла и воды может вырасти.

УГМУ заключил контракт с юристами

В медакадемии, где есть собственный штат юристов, наняли сторонних специалистов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рассказывают, что администрация Уральского государственного медуниверситета заключила контракт с одной знаменитой в Свердловской области юридической компанией. Ее название не афишируется, но известна сумма контракта с юристами — 300 тысяч рублей. Оценивая эту сделку, некоторые наблюдатели удивляются небольшой сумме контракта, а особенно въедливые — его необходимости. Дело в том, что в УГМУ есть свой — и приличный — штат юристов.

В киргизской диаспоре зреет конфликт

Знающие люди рассказывают, что в киргизской диаспоре на Урале зреет большой конфликт. Обсуждается, в частности стычка в екатеринбургском кафе двух нетрезвых кирзгизов, кончившаяся травмой и смертью одного из них. Посвященные в тонкости сложных клановых взаимоотношений говорят, что одного виновника прячут, а свидетель трагедии — обманывает.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.