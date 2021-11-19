В Кремле заявили об обмане со стороны НАТО

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, миг-31, военный самолет, истребитель, парад, ввс рф
Военные силы НАТО пошли на восток вопреки обещаниям этого не делать Фото:

Военачальники НАТО обманули Россию, когда обещали не расширять альянс на восток. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«[Президент РФ Владимир] Путин напоминал недавнее прошлое, когда РФ обманули. Я говорю простым человеческим языком. Нам пообещали, что НАТО не пойдет на восток, но они пошли дальше на восток», — рассказал Песков.

Песков также рассказал, что власти уверены, что похожий сценарий наблюдается и сейчас и это провокация со стороны НАТО: «Это вынуждает Россию отвечать, предпринимать действия по защите национальных интересов. Этот процесс напрягает архитектуру безопасности в Европе». Пресс-секретарь Путина заявил, что альтернативой в этой ситуации могут стать переговоры о создании системы гарантии безопасности в Европе.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин заявил о том, что силы НАТО «вышли за рамки» у границ РФ. По словам президента, на расстоянии 20 километров государственной границы России летают стратегические бомбардировщики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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