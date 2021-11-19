Неизвестный предупредил о взрыве самолета Air Astan

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Звонок с сообщением о взрыве поступил в call-центр Air Astan Фото:

Неизвестный предупредил о возможном взрыве на борту самолета Air Astan, который следовал из Санкт-Петербурга в Нур-Султан. Звонок поступил в call-центр казахстанской авиакомпании.

«В Call-центр Air Astana в 00.45 часов 18 ноября (21.45 мск 17 ноября) поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково — Нур-Султан», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. В ведомстве уточнили, что самолет совершил посадку без каких-либо происшествий. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее пассажирский самолет EgyptAir, направлявшийся из Каира в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт вылета после того, как на сиденье в салоне обнаружили записку с угрозой взрыва. Борт подал сигнал бедствия и изменил курс. Самолет пробыл в воздухе всего 20 минут. После посадки воздушное судно проверили, но никаких подозрительных предметов не нашли. Кто оставил записку — неизвестно, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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