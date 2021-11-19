В МИД России обвинили НАТО в агрессии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о наращивании Россией военной мощи у границ с Украиной и непрозрачности действий со стороны Москвы, которые наблюдают страны военного альянса.
«Какой-то абсурд: если он все это „наблюдает“, значит, действия прозрачны; а если они непрозрачны, то и наблюдать было бы нечего. Хотела бы напомнить Генсеку НАТО, что в новейшей истории источником агрессии, унесшей миллионы жизней, становились именно страны НАТО», — написала Захарова.
По словам представителя МИД РФ, вследствие «имперских замашек натовцев» разгорелись десятки вооруженных конфликтов, разрушилась государственность стран, появились миллионы беженцев. Захарова рассказала, что страны НАТО не несут ответственности за свои преступления и между участниками военного блока нет согласованности в тактических и стратегических планах. В пример представитель министерства приводит создание тройственного союза США, Британии и Австралии и их планы по размещению ядерных подлодок у берегов Австралии, которые стали неожиданностью для стран-участниц НАТО.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кремле заявили об обмане со стороны НАТО. Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что не смотря на обещания не расширять военный альянс на восток, блок стран НАТО продолжил военную деятельность.
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