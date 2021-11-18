На пост главы нового курганского округа претендуют два чиновника

Глава Петуховского района Игорь Арзин может возглавить вновь созданный Петуховский округ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На пост главы Петуховского муниципального округа Курганской области претендуют два действующих местных чиновника. Среди них — глава района Игорь Арзин. Оба они успешно прошли конкурсные испытания, сообщает администрация района.

«Всего подали документы для участия в конкурсе два человека. Согласно утвержденному порядку проведения конкурса, кандидаты оценивались по трем критериям: образование; программа первоочередных мероприятий развития Петуховского муниципального округа; индивидуальное собеседование», — говорится в сообщении на сайте администрации Петуховского района.

По итогам конкурсных процедур Арзин набрал 11,9 балла (85% максимально возможных 15 баллов). Его соперник, замглавы города Петухово по вопросам ЖКХ Александр Калинин, набрал 9,6 балла (68,6%). Оба претендента на руководство округом преодолели порог в 50% максимального количества баллов, поэтому они допущены к финальному этапу — выборам главы. «22 ноября состоится заседание думы Петуховского муниципального округа по избранию главы Петуховского муниципального округа тайным голосованием», — сообщают в администрации муниципалитета.

Петуховский муниципальный округ создан в конце апреля путем объединения всех поселений Петуховского района, сообщало ранее URA.RU. В сентябре в новом муниципалитете избрали депутатов думы округа, которые и объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы. До момента его избрания муниципалитетами руководит глава Петуховского района Игорь Арзин.