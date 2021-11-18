Власти ХМАО упростили получение льготы для жителей

Жители ХМАО смогут получать доплату к пенсии и пособие на детей в беззаявительном порядке Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Жители ХМАО смогут получать доплату к пенсии и ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов без составления заявлений. Такое решение приняли власти ХМАО во время заседания.

«С 1 января 2022 года югорчане могут в беззаявительном порядке получать региональную социальную доплату к пенсии и ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов», — сказано в сообщении официальной группы региональных властей «Югра» соцсети «ВКонтакте». Эти изменения также касаются ежемесячного пособия для детей, потерявших кормильца.

Ранее URA.RU писало, что на День основания ХМАО жители региона получат единовременные выплаты. Это коснется пенсионеров, которые состоят на учете в центре социальных выплат Югры.