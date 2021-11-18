В Тюмени бизнес научили, как отвечать противникам QR-кодов

Власти подчеркнули, что охрана может проверять паспорт, так как по другому данные QR-кода сверить нельзя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области разработал памятку по работе с системой QR-кодов. Документ есть в распоряжении URA.RU. В нем говорится, какие нормы закона охрана торговых центров может противопоставить противникам проверки сертификатов о вакцинации.

«Правительством Тюменской области введен режим повышенной готовности на основании постановления № 120-п. Режим введен в соответствии с Федеральным законом „О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера“. Таким образом, постановление устанавливает правила, обязательные для исполнения гражданами и организациями», — говорится в памятке по работе с системой QR-кодов.

Отдельно объясняется, как именно нужно проверять QR-коды. Так, после сканирования необходимо смотреть, с какого сайта пришел ответ. Если в строке значится не официальный портал «Госуслуг», значит, сертификат поддельный.

В памятке говорится, что требование паспорта у граждан входит в полномочия охраны. Бизнес обязали пускать посетителей по QR-коду, справкам о медотводе или тестам ПЦР. В любом из этих случаев свою личность тюменцы должны подтвердить.

Указаны и другие подходящие документы. Ими могут быть временное удостоверение, военный билет, загранпаспорт, и справка, которую получают заключенные или обвиняемые. Также власти делают акцент на ответственности за невыполнение требований. Это штрафы от 30 до 300 тысяч рублей для бизнеса, и от тысячи до 30 000 рублей — для граждан.