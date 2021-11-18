Под иском к Куйвашеву по QR-кодам подписались сотни свердловчан

Более 400 свердловчан присоединились к иску екатеринбургского юриста Ивана Волкова об отмене QR-кодов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Иск был подан к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.
«Юрист Волков предоставил суду заявления о присоединении к иску от жителей Свердловской области, которые имеют одинаковые исковые требования. Суд признал считать поданный Волковым иск коллективным», — передает корреспондент.
Сотни жителей Екатеринбурга собрались в Свердловском облсуде 19 ноября. Здесь проходит заседание по иску Волкова к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашева по поводу отмены QR-кодов в регионе. Юрист считает, что указ главы региона в части введение QR-кодов в регионе ущемляет в правах свердловчан.
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