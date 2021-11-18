18 ноября 2021

Под иском к Куйвашеву по QR-кодам подписались сотни свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR кодов. Екатеринбург, qr-код, QR код, проверка qr-кода
В Екатеринбурге проходит заседание по иску по поводу отмены QR-кодов в регионе Фото:
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Более 400 свердловчан присоединились к иску екатеринбургского юриста Ивана Волкова об отмене QR-кодов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Иск был подан к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

«Юрист Волков предоставил суду заявления о присоединении к иску от жителей Свердловской области, которые имеют одинаковые исковые требования. Суд признал считать поданный Волковым иск коллективным», — передает корреспондент.

Сотни жителей Екатеринбурга собрались в Свердловском облсуде 19 ноября. Здесь проходит заседание по иску Волкова к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашева по поводу отмены QR-кодов в регионе. Юрист считает, что указ главы региона в части введение QR-кодов в регионе ущемляет в правах свердловчан.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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