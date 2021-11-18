Евгений Куйвашев решил доказать, что сам прошел вакцинацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обнародовал свой QR-код в интернете, чтобы доказать прохождение вакцинации от коронавируса. Соответствующий пост глава региона разместил на странице в Instagram.

«Традиционно отвечаю на ваши вопросы: „Евгений, а вы-то сами поставили себе чудо-укольчик?“ Конечно. Я прививался дважды, и когда придет время, привьюсь в третий раз. Чего и вам желаю. А чтобы не было сомнений, показываю вам свой QR-код», — написал Евгений Куйвашев, приложив скан кода.

Губернатор отдельно подчеркнул, насколько важной считает процедуру вакцинации. По его словам, это «единственное средство справиться с пандемией». «Выбор [прививаться или нет] каждый делает сам. Но когда речь идет об угрозе тысячам людей, конечно, отказываясь делать прививку, человек должен понимать, что может столкнуться с определенными ограничениями», — добавил Куйвашев.

С 25 октября в Свердловской области заработала система QR-кодов, без которых запрещен вход в музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. Уже на следующий день власти ужесточили меры: с 30 октября свердловчане без QR-кода не могут попасть в торговые центры, рестораны и фитнес-клубы. 2 ноября было объявлено о введении дополнительных ограничений: детям и подросткам запретили посещать торговые центры без взрослых, а также ужесточили пропускной режим для непривитых граждан.