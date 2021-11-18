В ХМАО выбрали мэра депрессивного района

У Павла Артеева есть солидный опыт работы на муниципальной службе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Депутаты думы Березовского района выбрали Павла Артеева в качестве главы муниципалитета. Территория считается одной из самых депрессивных в ХМАО. С этим событием мэра поздравил его предшественник на этом посту, а ныне депутат Тюменской областной Думы Владимир Фомин.

«Поздравляю вас с избранием на должность Главы Березовского района! Позитивный имидж района во многом определяется личностью главы, и я с гордостью могу констатировать, что ваш авторитет, управленческий опыт, лидерские качества послужат стабильности и дальнейшему развитию Березовского района и повышению качества жизни наших земляков», — написал у себя в Instagram Фомин.

Артеев до назначения на должность главы Березовского района, работал в мэрии в должности первого вице-мэра муниципалитета. Он изначально и считался главным фаворитом на эту позицию. Связаться с Артеевым не удалось. В приемной администрации Березовского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший глава Березовского района Владимир Фомин осенью ушел в отставку. Он стал депутатом Тюменской областной Думы. Березовский район ХМАО считается одной из самых депрессивных территорий округа. Особые трудности создает его отдаленность от большинства крупных населенных пунктов.