Власти ХМАО обошли все регионы УрФО в престижном рейтинге

Власти ХМАО возглавили рейтинг по работе в интернете среди регионов УрФО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ХМАО стали одними из лучших в России и лидерами среди регионов УрФО по работе в интернете. Об этом заявил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов в своем аккаунте в Instagram.

«По результатам рейтинга работы регионов в интернете, который ежемесячно публикует АНО „Диалог“, в ноябре по России Югра заняла 2-3 место (мы делим его с Татарстаном, а это — очень сильная команда). В УФО — первое место», — написал Шипилов.

Он также уточнил, что итоговое место в рейтинге складывается из нескольких позиций. Работа в системе инцидент-менеджмент, куда приходят все жалобы от югорчан в социальных сетях. Среднее время ответа на претензии составляет три часа и 29 минут. Кроме того, у властей ХМАО существуют официальные паблики во всех социальных сетях и мессенджерах. Эксперты назвали удачным опыт проведения информационных кампаний окружными пиарщиками. А также оценили эффективность работы центра управления регионом.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО разрабатывают собственную социальную сеть «Решаем вместе». Благодаря ее использованию югорчане смогут обратить внимание чиновников на различные проблемы.