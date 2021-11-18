Власти ХМАО обошли все регионы УрФО в престижном рейтинге

Власти ХМАО стали одними из лучших в России и лидерами среди регионов УрФО по работе в интернете. Об этом заявил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов в своем аккаунте в Instagram.
«По результатам рейтинга работы регионов в интернете, который ежемесячно публикует АНО „Диалог“, в ноябре по России Югра заняла 2-3 место (мы делим его с Татарстаном, а это — очень сильная команда). В УФО — первое место», — написал Шипилов.
Он также уточнил, что итоговое место в рейтинге складывается из нескольких позиций. Работа в системе инцидент-менеджмент, куда приходят все жалобы от югорчан в социальных сетях. Среднее время ответа на претензии составляет три часа и 29 минут. Кроме того, у властей ХМАО существуют официальные паблики во всех социальных сетях и мессенджерах. Эксперты назвали удачным опыт проведения информационных кампаний окружными пиарщиками. А также оценили эффективность работы центра управления регионом.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО разрабатывают собственную социальную сеть «Решаем вместе». Благодаря ее использованию югорчане смогут обратить внимание чиновников на различные проблемы.
Подписывайтесь на URA.RU в