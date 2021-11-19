Юристы рассказали о штрафах за нарушение закона о QR-кодах

Предприятие могут закрыть на три месяца за игнорирование QR-кодов Фото: Размик Закарян © URA.RU

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Деятельность предприятий общественного питания, торговых центров и подобных учреждений может быть приостановлена на три месяца из-за нарушение правил о QR-кодах. Посетителю, которого поймали без кода, может быть выписан штраф в 5000 рублей. Об этом в беседе URA.RU рассказали адвокат, старший преподаватель РАНХиГС, кандидат юридических наук Андрей Некрасов и юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.

«Бизнесу за нарушение санитарных требований грозит административная приостановка деятельности до трех месяцев. Посетителям же без QR-кодов должны отказать в обслуживании. В России очень много недовольных этой ситуацией людей, но пока на законодательном уровне ничего не отменено, условия нужно соблюдать. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дважды ответил, что все ограничительные меры и локдауны законны, потому что „публичный интерес“ в данной ситуации признается более важным», — объяснил Андрей Некрасов.

Василий Воробьев добавил, что в каждом субъекте РФ действуют свои правила по введению QR-кодов. «Например, в Москве рекомендовано пускать по QR-кодам, но нет указания, что это необходимость. Если в правилах прописана необходимость, то здесь либо действует местный Кодекс административных правонарушений (КОАП), либо КОАП РФ, ст. 6.3 об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия, где предусмотрено административное приостановление деятельности до 90 суток. Если нарушения устраняются досрочно, то досрочно прекращается и приостановление», — заявил он.

По словам Воробьева, посетителю без QR-кодов может быть отказано в обслуживании и выписан штраф в 5000 рублей. «Потребителю может быть отказано в обслуживании, и если сотрудники полиции зафиксируют нахождение людей в помещении без QR-кодов, граждане могут получить штраф в размере 5000 рублей, как за нарушение масочного режима. Но часто эти штрафы удается оспорить через суд, так как по факту никакого ущерба нанесено не было», — подчеркнул он.