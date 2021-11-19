Вирусолог Альтштейн назвал эталонный штамм COVID

Специалисты должны сосредоточиться на противостоянии именно с «Дельта»-штаммом COVID-19 Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

«Дельта»-штамм коронавируса может стать пиковым в эволюции COVID-19, после чего инфекция станет менее патогенной. Такое предположение в разговоре с URA.RU высказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Я думаю, что „Дельта“ — вирус, который сейчас распространен, это, может быть, верх совершенства этого вируса, и дальше он на этом уровне будет поддерживаться. Может, дальше будет уменьшаться, и его патогенность будет постепенно уменьшаться. Может мы достигли того, что вирус хорошо приспособился к этой популяции», — сказал URA.RU Анатолий Альтштейн.

Вирусолог отметил, что специалистам на данный момент надо сосредоточиться на борьбе именно с «Дельта» — штаммом COVID-19. «Вариант „Дельта“, который распространен, ведет эпидемию в настоящее время. Может быть вполне, что он достиг верха совершенства. Это нельзя твердо утверждать на 100%, но это нельзя исключить. В этом случае мы должны сосредоточиться на борьбе именно с „Дельта“ — вариантом. Для этого нужно переделать наши вакцины, чтобы они были более эффективны», — объяснил профессор.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в беседе с URA.RU согласился с предположением Анатолия Альтштейна. «В принципе, это укладывается в общую схему, что в начале вирус становится более „злым“, а потом постепенно ослабевает. Но в какой момент это произойдет, является ли „Дельта“ — штамм венцом творения, я не знаю. Я вполне понимаю, почему Анатолий Давидович так считает, потому что, действительно, хочется в это верить, и я тоже с удовольствием соглашусь, если так будет. Но с другой стороны мы должны быть готовы, что будет что-то и более серьезное», — подчеркнул собеседник агентства.